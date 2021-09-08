В Ростовской области план по вакцинации от коронавируса выполнили на 73%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сентября. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Ростовской области прошли около 1,5 млн человек, это 73% от плановых значений, сообщил губернатор региона Василий Голубе во время прямой линии в среду.

Среди заболевших в РФ полностью привитых — меньше 2%. Главное о коронавирусе за 8 сентября

"Есть норматив [темпа вакцинации] - от 200, у нас это 300 на 100 тыс. населения. Сегодня у нас провакцинировалось примерно 1,5 млн человек, это порядка 73% тех целевых значений, к которым мы стремимся", - сказал Голубев.

В регионе планировалось вакцинировать от коронавируса 60% жителей старше 18 лет. При этом в начале сентября главный санитарный врач Ростовской области отменил ранее введенную обязательную вакцинацию для студентов.

Ростовская область занимает пятое место среди регионов России и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 128 224, выздоровели после заражения 110 993 человека, умерли 6 209. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98. В области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. В начале августа власти ужесточили ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, однако позднее часть из них смягчили.