В России могут появиться региональные версии фестиваля "Таврида"

СУДАК /Крым/, 8 сентября. /ТАСС/. Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков не исключил появления в России региональных версий фестиваля "Таврида".

"Можно и фестивали на уровне региона или на уровне федерального округа, или даже на межокружном уровне проводить по аналогии с "Тавридой", - сказал Новиков в ходе пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля "Таврида. АРТ" и форума "Россия - страна возможностей".

Россия - большая страна, чтобы "доехать с Дальнего Востока в Крым и потом вернуться обратно, нужно и много времени потратить, и средств, и организационных ресурсов", отметил Новиков. "Поэтому я ничего не вижу плохого в том, что "Тавриды" появятся и в субъектах РФ", - добавил он.

Фестиваль "Таврида. АРТ" и форум "Россия - страна возможностей" проходят 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления. Хедлайнерами фестиваля станут молодые деятели культуры и искусств, резиденты арт-кластера "Таврида".