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В России могут появиться региональные версии фестиваля "Таврида"

Как заявил глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, такие фестивали также можно проводить на уровне федерального округа или на межокружном уровне

СУДАК /Крым/, 8 сентября. /ТАСС/. Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков не исключил появления в России региональных версий фестиваля "Таврида".

"Можно и фестивали на уровне региона или на уровне федерального округа, или даже на межокружном уровне проводить по аналогии с "Тавридой", - сказал Новиков в ходе пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля "Таврида. АРТ" и форума "Россия - страна возможностей".

Россия - большая страна, чтобы "доехать с Дальнего Востока в Крым и потом вернуться обратно, нужно и много времени потратить, и средств, и организационных ресурсов", отметил Новиков. "Поэтому я ничего не вижу плохого в том, что "Тавриды" появятся и в субъектах РФ", - добавил он.

Фестиваль "Таврида. АРТ" и форум "Россия - страна возможностей" проходят 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления. Хедлайнерами фестиваля станут молодые деятели культуры и искусств, резиденты арт-кластера "Таврида".

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