В СПЧ предложили бороться с педофилами с помощью системы распознавания опасного поведения

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что в СПЧ предлагают внедрить цифровую систему распознавания опасного поведения и с ее помощью осуществлять контроль за освобожденными педофилами.

"Мой коллега [член СПЧ] Игорь Ашманов считает, что нужно внедрить систему распознавания опасного поведения. Мы помним кадры из Казани, когда парень-террорист шел в школу с винтовкой в руке, уличные камеры видеонаблюдения его зафиксировали, но на это никто не отреагировал. В случае с освобожденными педофилами будет даже проще: они и так стоят на учете, их поведение и передвижение рассматривалось бы как потенциально опасное. Особенно, если они засветятся возле школ или с ребенком", - сказал глава СПЧ.

"Призываю специалистов заняться этой проблемой", - добавил Фадеев. При этом он отметил, что "это как раз тот случай, когда стремительная цифровизация" могла бы помочь.