Ростовские власти до 2025 года отремонтируют водопроводящие сети в 26 населенных пунктах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сентября./ТАСС/. Ремонт водопроводящих сетей проведут в 26 муниципалитетах Ростовской области, где ситуация с износом инфраструктуры особенно сложная, сообщил в ходе прямой линии глава региона Василий Голубев.

Работы будут выполняться до 2025 года. "До 2025 года планируем активно проводить работу в 26 муниципальных образованиях, где это требует отдельного внимания <...> Работы сегодня идут по 50 объектам водоснабжения в разных частях Ростовской области", - рассказал губернатор.

По его словам, проблема износа водопроводящих сетей находится "в ряду первых вопросов". "Износ инфраструктуры, той, которая подает воду, высокий в разных территориях области - я бы выделил шахтерские, сельские территории. В повестке дня, в бюджете, который мы формируем, эта тема будет весьма заметной", - отметил глава региона.

Голубев добавил, что за прошедшие пять лет власти региона обновили 500 км сетей водоснабжения и отремонтировали 110 скважин.