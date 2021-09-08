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Ростовские власти до 2025 года отремонтируют водопроводящие сети в 26 населенных пунктах

Глава региона Василий Голубев заявил, что проблема износа водопроводящих сетей находится "в ряду первых вопросов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сентября./ТАСС/. Ремонт водопроводящих сетей проведут в 26 муниципалитетах Ростовской области, где ситуация с износом инфраструктуры особенно сложная, сообщил в ходе прямой линии глава региона Василий Голубев.

Работы будут выполняться до 2025 года. "До 2025 года планируем активно проводить работу в 26 муниципальных образованиях, где это требует отдельного внимания <...> Работы сегодня идут по 50 объектам водоснабжения в разных частях Ростовской области", - рассказал губернатор.

По его словам, проблема износа водопроводящих сетей находится "в ряду первых вопросов". "Износ инфраструктуры, той, которая подает воду, высокий в разных территориях области - я бы выделил шахтерские, сельские территории. В повестке дня, в бюджете, который мы формируем, эта тема будет весьма заметной", - отметил глава региона.

Голубев добавил, что за прошедшие пять лет власти региона обновили 500 км сетей водоснабжения и отремонтировали 110 скважин.

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Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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