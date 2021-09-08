Москалькова и Чуйченко будут сотрудничать в сфере совершенствования законодательства

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и министр юстиции России Константин Чуйченко подписали соглашение о взаимодействии, одним из направлений которого станет сотрудничество в сфере совершенствования действующего законодательства. Об этом омбудсмен сообщила в среду на своей странице в Instagram.

"Сегодня вместе с министром юстиции РФ Константином Чуйченко подписали соглашение о взаимодействии. Одно из ключевых направлений - принятие совместных мер по защите прав и свобод человека и гражданина, а также обеспечение эффективной законотворческой деятельности. Другой важнейший вопрос - совершенствование действующего законодательства, в том числе в сфере осуществления общественного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в исправительных учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы РФ", - говорится в сообщении.

Москалькова отметила, что соглашение также предусматривает совместную работу в области правового просвещения по вопросам форм и методов защиты прав и свобод человека и гражданина.