Новый бренд курортов Краснодарского края представили в Москве

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Новый бренд курортов Краснодарского края "Жарко круглый год" представили в среду на 27-й международной туристической выставке "Отдых Leisure", он должен стать синонимом качества услуг высокого уровня, сообщается на инвестиционном портале Краснодарского края.

"Мы разработали свой первый логотип курортов практически 20 лет назад. "Курорты Краснодарского края" - один из самых сильных региональных туристических брендов на внутреннем рынке. Но за годы изменился и сам туристический продукт региона, и объем услуг. Поэтому мы трансформировали логотип и представили новое видение курортов края как всесезонного, инновационного, идущего вперед туристического региона", - приводится в сообщении слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Марии Золотухиной.

Также Золотухина отметила, что новый логотип "Жарко круглый год" должен стать синонимом качества, услуг высокого уровня. Кроме того, регион на выставке презентовал свои возможности межсезонья. Это бальнеология, эногастрономический туризм, круглогодичные горнолыжные курорты, а также возможности отдыха и лечения в традиционных курортных городах и новые направления термальных источников в горно-предгорных зонах.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы.