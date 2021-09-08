В мире ввели уже около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса

ЖЕНЕВА, 8 сентября. /ТАСС/. Около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса было введено к настоящему времени во всем мире. Об этом сообщил в среду на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Всего в мире было введено 5,5 млрд доз вакцин, однако 80% из них приходятся на страны с высоким и средним уровнем доходов", - сказал он.

Глава организации напомнил, что глобальная цель ВОЗ заключается в том, чтобы в каждой стране к концу сентября было вакцинировано 10% населения, к концу года - 40% населения и к середине следующего года - 70% населения. И в то время как большинство стран с высоким уровнем доходов уже достигли цели в 40%, ни одна страна с низким уровнем доходов не достигла цели даже в 10%.

"И это не их вина, - подчеркнул гендиректор ВОЗ. - О вакцинном равенстве идет много разговоров, но, к сожалению, действий очень мало. Страны с высоким уровнем дохода пообещали пожертвовать 1 млрд доз вакцин, но пока пожертвовано менее 15% из них. Производители также обещали приоритизировать механизм Covax и страны с низким уровнем дохода. Хватит с нас обещаний. Мы не хотим обещаний, мы просто хотим вакцины".

Covax является международным механизмом, запущенным Всемирной организацией здравоохранения совместно с GAVI и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств.