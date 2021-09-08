Музей истории Екатеринбурга приостановил показы спектакля о жертвах репрессий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Музей истории Екатеринбурга отменил сентябрьский иммерсивный спектакль-экскурсию "Дело №39496" на мемориале жертвам репрессий на 12 км Московского тракта в Екатеринбурге, на который пожаловались представители свердловской ассоциации жертв репрессий. Об этом сообщил ТАСС в среду директор музея Сергей Каменский.

Ранее ТАСС сообщил, что общественники направили в прокуратуру, главе города и уполномоченному по правам человека региона письмо с жалобой на спектакль.

"Отменили пока (спектакль, который должен был пройти 11 сентября, - прим. ТАСС). <…> Надо понять общий контекст, позиции. И просто решили пока сместить дату. Ну и вообще обсудить, может быть, какой-то [новый] формат этого мероприятия", - сказал Каменский.

Спектакль проводился раз в месяц. "Может, мы его в октябре и проведем <…> [в преддверии юбилея мемориала] и позовем всех спорящих лично убедиться, <…> представителей органов власти можно было бы пригласить, чтобы вопросы снялись "на месте" - как вариант такой сюжет", - поделился собеседник агентства.

Он также отметил, что музей готовит премьеру еще одного спектакля о репрессиях, который пройдет уже на площадке музея в формате променада. "Я думаю, в рамках этого мы, может, вообще сделаем открытую дискуссию по поводу этого всего, чтобы тоже экспертные мнения учесть. <…> Тут огромный потенциал [вариаций], даже если [проводить спектакль] там. Он может проходить не прямо там, где мы уже точно понимаем, что есть могилы, а с другой стороны, где точно нет могил - если это кого-то задевает", - добавил Каменский.

Он подчеркнул, что негатив по отношению к мероприятию, вероятно, связан с наименованием "спектакль", неверным впечатлениям людей по обрывкам текстов о нем, от незнания того, что мероприятие представляет из себя в реальности. Каменский сообщил в беседе с ТАСС, что музей, напротив, хотел привлечь внимание к памятнику, подчеркнув, что мемориал не должен использоваться как просто место сбора грибов или как место для проведения спортивных мероприятий. "Мы-то как раз хотели показать, что эта территория требует другого отношения, другого статуса", - сказал он.

О проекте

Спектакль проходит в Екатеринбурге четвертый год, он был создан в рамках проекта-победителя конкурса Фонда президентских грантов, который был реализован Агентством молодежных инициатив и Музеем истории Екатеринбурга. В рамках проекта были взяты интервью у членов 100 семей, подвергшихся политических репрессиям в 1920-50-е годы, издана книга воспоминаний, создан видеоархив интервью, поставлен спектакль "Дело №39496", проведено исследование социальных представлений о репрессиях.