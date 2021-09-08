Контроль качества воды усилят в Красноярске из-за загрязнения рек в пригороде

ТАСС, 8 сентября. Региональное управление Роспотребнадзора выдало предписание усилить контроль за качеством питьевой воды в Красноярске в связи с загрязнением рек в пригородной зоне, впадающих в Енисей. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале глава управления Дмитрий Горяев.

Ранее природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения реки Кувай в Красноярском крае, так как в нее просочилась вода из технологического отстойника золотодобывающей компании.

"В связи с загрязнением рек в Манском районе (в частности, реки Кувай и реки Мана в районе поселка Колбинский) в адрес ООО "Краском" выдано предписание о проведении усиленного лабораторного контроля качества забираемой из реки Енисей воды на водозаборе "Гремячий лог", обеспечивающем питьевой водой часть города Красноярска", - сообщил Горяев. Он добавил, что эти реки вплоть до впадения в реку Енисей не используются для водоснабжения.

Между тем глава Манского района Артем Черных дал распоряжения руководителями сельсоветов оценить состояние питьевой воды в источниках водоснабжения населенных пунктов.

Реки Манского района, на которых осуществляется золотодобыча, в том числе Кувай, являются притоками Маны, которая, в свою очередь, впадает в Енисей. В районе Кувая добычей золота занимаются четыре компании.