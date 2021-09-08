Талибы запретили женщинам заниматься видами спорта, где одежда не соответствует шариату

ТАСС, 8 сентября. Афганские женщины не смогут заниматься теми видами спорта, в которых их внешний вид не соответствует нормам шариата. Об этом заявил в среду заместитель главы комиссии по культуре захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Ахмадулла Васик в интервью австралийскому телеканалу CBS.

"Мы живем в эпоху средств массовой информации, когда [занимающиеся спортом женщины] могут попасть на фотографии и видеозаписи, а затем люди будут это смотреть. Ислам и "Исламский эмират Афганистан" (самоназвание режима талибов - прим. ТАСС) не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься спортом, в котором [некоторые части их тела] могут быть обнажены", - отметил Васик.

Комментируя возможное участие афганских спортсменок в матче по крикету в Австралии, собеседник телеканала подчеркнул, что "в крикете [женщины] могут столкнуться с ситуацией, когда их лицо и тело будут открыты, тогда как ислам не позволяет им так выглядеть". Он также добавил, что ислам позволяет женщинам выходить на улицу по мере необходимости, а спорт "необходимостью не считается".

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Во вторник представитель "Талибана" Забихулла Муджахид объявил состав нового афганского правительства, куда вошли только члены движения. Радикалы подчеркнули, что нынешний состав кабинета министров является временным.

Женщины в Афганистане уже неоднократно проводили демонстрации, требуя уважения их прав и представительства в новом афганском правительстве. Так, на прошлой неделе в Кабуле прошел митинг, организованный активистками с призывом законодательно утвердить право женщин на участие в политической жизни страны, а десятки членов Национальной ассоциации по защите прав женщин провели массовую демонстрацию в административном центре провинции Герат, протестуя против ущемления их прав.