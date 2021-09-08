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Почти 40 новых школьных автобусов поставят в Чувашию осенью

Автобусы оснастили системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами

ЧЕБОКСАРЫ, 8 сентября. /ТАСС/. Парк школьных автобусов Чувашии пополнится 37 новыми машинами марки ПАЗ до конца осени 2021 года, сообщает в среду пресс-служба правительства республики.

"Школьный автопарк Чувашии пополнится 37 новыми автобусами. Транспортные средства закупят за счет федерального и регионального бюджетов", - пояснили в пресс-службе.

Автобусы оснастили системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами. Их передадут на замену устаревших, технически изношенных транспортных средств и для открытия новых маршрутов. Парк школьных автобусов составляет 390 единиц. "Автобусы перевозят более 13 тыс. детей из 1 415 населенных пунктов по 738 маршрутам", - добавили в пресс-службе.

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