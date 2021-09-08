В Самаре на День города проведут ярмарку вместо большого концерта

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ярмарка пройдет на площади Куйбышева в Самаре в рамках празднования дня города, которое состоится 12 сентября, вместо большого концерта из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщил ТАСС губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в кулуарах Московского финансового форума в среду.

"Конечно, форма [проведения] будет меняться. У нас, например, нет большого концерта, к которому горожане привыкли, на самой крупной площади Европы - на площади Куйбышева. Посоветовавшись с жителями, городскими властями, [решили], что на площади будет работать ярмарка. Но на ярмарке, по нашей народной традиции, есть возможность иногда и себя показать, и на других посмотреть. Там какое-то сопровождение будет, чтобы людям настроение поднять в это непростое время", - рассказал глава региона.

При этом Азаров отметил, что, несмотря на изменение формата праздника на День города, в целом в Самарской области ожидаются крупные фестивали и культурные события. Особо он отметил фестиваль "Шостакович XX век", который пройдет в Самаре и Тольятти с 11 по 26 сентября.

Программу откроет концерт государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением лауреата национальной премии "Золотая маска" дирижера Федора Леднева. Всего в программу войдут 22 концерта, включая оперные и балетные представления, а также 18 кинопоказов, 12 публичных лекций и паблик-токи.

Помимо этого, 13 сентября в Самаре в здании Фабрики-кухни состоится презентация филиала Третьяковки. До 17 сентября здесь пройдет серия театральных перформансов "Утопия на ужин", специально созданных к этому событию. С помощью движения, музыки и арт-объектов они перенесут зрителя в прошлую, настоящую и будущую жизнь здания, сообщали организаторы.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 8 сентября в Самарской области зарегистрировали более 93,8 тыс. случаев заражения инфекцией. Медики вылечили около 80 тыс. пациентов, еще 3,4 тыс. человек умерли. На последнем заседании оперативного штаба, которое прошло 6 сентября, Роспотребнадзор рекомендовал не проводить мероприятия численностью более 1 тыс. человек.