Опыт Петербурга по обучению пенсионеров IT-грамотности предлагают распространить в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Опыт волонтеров Санкт-Петербурга по обучению пенсионеров цифровой грамотности стоит использовать и в других регионах России. Такое мнение высказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева во время поездки в город на Неве.

По ее мнению, хорошей практикой может стать создание клубов, которые являются местом встречи, а в период ограничений превращаются в штаб волонтерской деятельности. Здесь пожилым людям предоставляют правовые консультации и оказывают иную поддержку. Шмелева привела в пример клуб для пенсионеров, созданный Ассоциацией ветеранов, инвалидов и пенсионеров. В нем представители старшего поколения в период самоизоляции смогли научиться использовать смартфоны и компьютерную технику.

"Нужно в первую очередь сделать так, чтобы пенсионеры оставались на связи с теми, кто может оказать им помощь. Анализируя итоги пандемийного года, мы должны на законодательном уровне предпринять все, чтобы такие места развивались, были постоянно действующими. Инициативу нужно реализовать во многих субъектах. Я буду рекомендовать воспользоваться опытом Петербурга", - привели слова Шмелевой в пресс-службе петербургского отделения партии "Единая Россия".

Как рассказал председатель наблюдательного совета петербургского Детского хосписа Павел Крупник, который помогал открывать первые центры для пенсионеров, эксперимент по их созданию начали в 2012 году. "Первым мы открывали в Красносельском районе, в Сосновой поляне, на базе библиотеки. Там мы учили пока только работать на компьютере, были первые азы для нашего старшего поколения. Интерес был потрясающий. Мы думали, что придут два,три, ну четыре человека. Но чтобы вы понимали: у нас в неделю приходили до 40 человек", - привели слова Крупника в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии, Шмелеваво время визита в Петербург посетила межрегиональную общественную организацию "Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров" на Тамбовской улице".