На форуме "Россия - страна возможностей" посадили аллею в память о блокаде Ленинграда

СУДАК /Крым/, 8 сентября. /ТАСС/. Участники форума "Россия - страна возможностей" посадили 80 деревьев в память о 80-летии начала блокады Ленинграда.

"Для нас невероятно важно, чтобы участники форума не просто здесь отдохнули, зарядились новыми эмоциями, получили новые знания, но и оставили какой-то полезный след. Поскольку сегодня исполняется ровно 80 лет со дня начала блокады Ленинграда, мы предложили нашим участникам в память об этой трагической странице истории высадить 80 деревьев, которые, мы надеемся, будут жить здесь долго", - сказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, который принял участие в акции.

Он отметил, что молодежь, которая участвует в проектах платформы "Россия - страна возможностей", знает и помнит историю. "Если не знать историю родной страны, если о ней не помнить, то трудно строить будущее. Я благодарен ребятам, что они откликнулись на наше предложение, с душой и удовольствием приняли участие в этой акции", - отметил Комиссаров.

Санкт-Петербург 8 сентября отмечает День памяти жертв блокады Ленинграда. Блокада длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года - и унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. В тяжелейших условиях голода и постоянных артобстрелов жители города продолжали работать и вносить посильный вклад в оборону города и страны: действовали предприятия, в том числе производившие военную технику и боеприпасы, формировались дивизии народного ополчения, работали научные и учебные заведения, учреждения культуры.

Фестиваль "Таврида. АРТ" и форум "Россия - страна возможностей" проходят 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления. Хедлайнерами фестиваля станут молодые деятели культуры и искусств, резиденты арт-кластера "Таврида".