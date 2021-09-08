До 300 библиотекарей из 42 регионов России собрал профессиональный форум в Светлогорске

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Девятый форум молодых библиотекарей России открылся 8 сентября в курортном Светлогорске на площадке театра эстрады "Янтарь-Холл" под Калининградом. До 300 молодых представителей профессионального сообщества из 42 регионов страны и ближнего зарубежья обмениваются опытом организации и модернизации библиотечного дела, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

"Форум "Молодые профессионалы в библиотеке: драйверы роста" проходит в гибридном формате при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области и Российской библиотечной ассоциации. В нем принимают участие 42 региона страны - от Архангельска до Иркутска. Зарегистрировались на форум и сотрудники библиотек ближнего зарубежья. Почти 300 специалистов поделятся опытом, посетят лекции и мастер-классы экспертов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Главными темами форума стали современные информационные технологии, коммуникации, SMM, event. Он проводится с 7 по 10 сентября. В его рамках помимо обмена опытом и встреч с экспертами участники посетят модельные библиотеки области, познакомятся с достопримечательностями региона. Состоится награждения лучших молодых специалистов.

Форум является Всероссийским и проходит один раз в два года в разных регионах. На этот раз местом его проведения выбрали самый западный регион страны - Калининградская область. Цель форума - собрать молодежь в возрасте от 18 до 35 лет для плодотворного общения, обмена опытом, поиска новых идей, мотивации. Это площадка для эффективных профессиональных коммуникаций сотрудников библиотек, которая дает возможность обсудить самые актуальные вопросы, отмечают организаторы.