Москвичи и жители регионов несут цветы к зданиям МЧС после гибели главы ведомства

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Москвичи несут цветы к зданию МЧС после трагической гибели главы чрезвычайного ведомства Евгения Зиничева. Об этом передает корр. ТАСС с места.

Жители столицы разного возраста оставляют у здания букеты цветов - гвоздик и алых роз. Также в других регионах страны люди несут цветы к зданиям МЧС.

В среду в МЧС России сообщили, что руководитель ведомства погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга. В настоящее время спецборт с его телом приземлился в аэропорту Внуково.

Зиничеву было 55 лет. С 1987 года он работал в органах государственной безопасности, с 1991 года занимал различные должности в органах госохраны, в том числе в службе безопасности президента. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ России. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС РФ.