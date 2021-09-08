{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москвичи и жители регионов несут цветы к зданиям МЧС после гибели главы ведомства

Жители столицы разного возраста оставляют у здания букеты цветов - гвоздик и алых роз
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Москвичи несут цветы к зданию МЧС после трагической гибели главы чрезвычайного ведомства Евгения Зиничева. Об этом передает корр. ТАСС с места.

На эту тему
Биография Евгения Зиничева
Биография Евгения Зиничева

Жители столицы разного возраста оставляют у здания букеты цветов - гвоздик и алых роз. Также в других регионах страны люди несут цветы к зданиям МЧС.

В среду в МЧС России сообщили, что руководитель ведомства погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга. В настоящее время спецборт с его телом приземлился в аэропорту Внуково.

Зиничеву было 55 лет. С 1987 года он работал в органах государственной безопасности, с 1991 года занимал различные должности в органах госохраны, в том числе в службе безопасности президента. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ России. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС РФ.

Теги
Зиничев, Евгений Николаевич
Гибель главы МЧС Евгения Зиничева
"Погиб как настоящий спасатель". Коллеги и общественные деятели о Евгении Зиничеве
Глава МЧС погиб, спасая жизнь режиссера Александра Мельника
"Погиб как настоящий спасатель".
Читать полностью