Дань памяти жертв терактов 11 сентября отдадут в США у мемориала авторства Церетели

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Церемония, посвященная памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года, пройдет в США в воскресенье, 12 сентября, при поддержке российских дипломатов у мемориала "Слеза скорби" авторства Зураба Церетели в штате Нью-Джерси. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США, распространенном в среду.

"12 сентября в 10:00 (17:00 мск) у мемориала "Слеза скорби" (г. Бэйонн, Нью-Джерси) в связи с 20-летней годовщиной терактов в США 11 сентября 2001 года состоится церемония, посвященная памяти жертв трагедии", - указывается в заявлении российской дипмиссии.

Мероприятие организовано американским НПО "Институт Шиллера" при поддержке посольства России в США и генерального консульства России в Нью-Йорке. В нем примут участие генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников, представители властей США, члены семей погибших.

Мемориал "Слеза скорби" работы Зураба Церетели был преподнесен отечественным скульптором в дар американскому народу. В церемонии его закладки в 2005 году принял участие президент РФ Владимир Путин. Монумент представляет собой 30-метровую башню, расколотую рваной раной, в середине которой застыла серебристая слеза из никеля. На черном мраморе мемориала высечены имена погибших в терактах.

Монумент был открыт на берегу реки Гудзон 11 сентября 2006 года, в пятую годовщину трагедии, когда 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских лайнера и направили два из них в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один - на здание Пентагона. Четвертый самолет также направлялся в сторону Вашингтона. Он разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.