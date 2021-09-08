Более 6,2 тыс. домовладений планируется газифицировать в ХМАО до 2025 года

ТАСС, 8 сентября. Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют догазифицировать до 2025 года более 6,2 тыс. домовладений. Из них более 4,4 тыс. обеспечат газом до 2023 года, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на совещании по вопросам газификации региона в среду.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству с участием "Газпрома" и властей регионов обеспечить до 2023 года доведение газа до участков негазифицированных домовладений без привлечения средств граждан.

"В ходе проведенной инвентаризации установлено, что на догазификацию по действующим правилам могут претендовать 6 295 домовладений. <…> В соответствии со сводным планом-графиком до 2023 года запланировано догазифицировать 4,4 тыс. домовладений, по 1,8 тыс. домовладений догазификацию планируется завершить до 2025 года", - сказала Комарова.

Как пояснила губернатор, для того, чтобы газифицировать домовладения до 2025 года, потребуется ликвидировать дефицит пропускной способности газотранспортных систем, построить новые газораспределительные системы и подготовить потребителей к приему газа. Чтобы наладить этот процесс, планируется синхронизировать с "Газпромом" профильную региональную программу. "Больше тысячи мы можем не успеть догазифицировать до 2023 года, так как нужно решить большое количество вопросов, вплоть до того, что нужно подготовить потребителей. В этой связи <...> будем синхронизировать с "Газпромом" нашу программу, чтобы выполнить поручения президента", - сказала Комарова.

Ранее сообщалось, что в Югре из 194 населенных пунктов газифицировали 82, а 112 газа не имеют.