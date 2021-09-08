В ВОЗ призвали сохранить масочный режим

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вакцины защищают от тяжелого течения коронавирусной инфекции, но не предупреждают заражение, поэтому масочный режим необходимо сохранить. Об этом заявила в среду ТАСС представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"Самое главное, что нужно понять - вакцина предупреждает тяжелое заболевание и смерть. Все вакцины сейчас, к сожалению, не могут предотвратить инфекцию, - сказала она. - Это значит, что человек может заразиться. Из-за этого мы рекомендуем и дальше соблюдать масочный режим и дистанцию".

Вуйнович добавила, что зачастую инфекция протекает бессимптомно. "Например, в нашем офисе все вакцинированы. В одном случае у человека, который собирался лететь на самолете, ПЦР-тест оказался положительным. При этом никаких симптомов. Но надо понимать, что вакцины эффективны против тяжелого [течения] заболевания", - подчеркнула она.

По словам представителя организации, параллельно ведутся разработки лекарств от коронавируса. "Пандемия таких масштабов сейчас, что она требует и одно, и второе (и вакцину, и лекарства - прим. ТАСС). Мы не можем остановиться на чем-то одном", - указала Вуйнович.