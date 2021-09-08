Архангельской области потребуется более 1 млрд рублей на программу социальной газификации

ТАСС, 8 сентября. Работы по программе социальной газификации в Архангельской области оценили в сумму более 1 млрд рублей. Потенциально в нее смогут попасть более 2,8 тыс. домов, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"Сейчас в президентскую программу социальной газификации потенциально попадают более 2 800 домов в населенных пунктах Поморья, в границах которых проложены газораспределительные сети. Ориентировочно, суммарные затраты на подведение газопровода до границ земельных участков могут составить более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель регионального штаба по газификации, зампредседателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин, реально высказали намерение обратиться за доводкой сетей до границ участка более 700 собственников домов в 53 газифицированных населенных пунктах. Власти продолжают принимать заявки от граждан, а также ее можно сделать на портале единого оператора газификации. Первые работы по программе уже начались в конце августа в Котласе и деревне Лая Приморского района.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключили к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года проложили внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ бесплатно подведут к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.