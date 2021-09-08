Союз журналистов России объявил лауреатов премии "Солидарность"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Имена лауреатов премии Союза журналистов России "Солидарность" назвали в Москве. Церемония вручения наград состоялась в среду в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

"Премия отмечает журналистов, которые находят информацию, работая зачастую в непростых условиях, подвергая свою жизнь опасности. Это люди, которые, несмотря ни на что, остаются верными своей профессии - профессии журналиста", - сказал глава СЖР Владимир Соловьев.

Лауреатами стали Анатолий Жданов, фотокорреспондент газеты "Коммерсантъ". Он работал в Афганистане и Чечне, снимал трагедии в Беслане и Цхинвале, был единственным российским фотожурналистом на разрушенном землетрясением Гаити. Премию также получил Андрей Стариков - латвийский журналист, руководитель проектов Baltnews МИА "Россия Сегодня", политический и экономический эксперт, автор научных работ, в которых поднимается вопрос преследования правозащитников и журналистов в странах Балтии и на Украине. Кроме того, наградили генерального директора и главного редактора холдинга "Углегорские новости" на Сахалине Зинаиду Макарову. Диплом Союза журналистов России за защиту профессии журналиста также получила адвокат Юлия Искрина. Награды удостоился и ректор Московской государственной консерватории Александр Соколов.

"Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского - это центр международного исполнительного музыкального искусства, одна из главных мировых сцен, которая продолжает работать даже в условиях пандемии. Неутомимая работа и труд ведется ежедневно, а во главе стоит талантливый человек, ректор консерватории - Соколов Александр Сергеевич. В знак признательности мы награждаем Соколова Александра Сергеевича премией", - сказал Соловьев.

8 сентября традиционно отмечается Международный день солидарности журналистов, учрежденный в 1958 году в Бухаресте. Эта дата выбрана в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казненном гитлеровцами 8 сентября 1943 года в берлинской тюрьме. Находясь в нацистских застенках, он остался верен делу своей жизни, там он написал свой "Репортаж с петлей на шее".

В 2020 году премию "Солидарность" Союза журналистов России присудили основателю организации Wikileaks Джулиану Ассанжу, а также журналисту, писателю, правозащитнику, члену Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Еве Меркачевой.