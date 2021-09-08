Первый в регионе центр амбулаторной онкопомощи начал работать в Твери

ТАСС, 8 сентября. Первый в Тверской области Центр амбулаторной онкологической помощи начал работать в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени В. П. Аваева. Пациенты смогут проходить диагностику, диспансерное наблюдение, а также химиотерапию в условиях дневного стационара, сообщила в среду пресс-служба правительства.

"8 сентября губернатор Игорь Руденя ознакомился с работой первого открытого в Верхневолжье Центра амбулаторной онкологической помощи. <...> Глава региона подчеркнул - технологии, внедренные в центре, следует тиражировать и развивать в медицинских организациях области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего к Центру прикрепили около 480 тыс. человек, это жители Твери, Калининского, Лихославльского, Конаковского и Рамешковского районов. Центр состоит из отделения эндоскопии и лучевой диагностики, блока первичного приема и диспансерного наблюдения, а также дневного стационара для проведения химиотерапии. "Дневной стационар для проведения лекарственной противоопухолевой терапии начнет работу в начале 2022 года. Отделение будет организовано в здании флигеля конца ХIХ века, являющегося объектом культурного наследия регионального значения", - отметили в пресс-службе.

Для работы в центре подготовили высококвалифицированных специалистов, установили современное оборудование, что позволит проводить сложные и высокотехнологичные виды обследований. "В ближайшее время в Центр поступит фотофайндер - прибор для картирования новообразований кожи. Это новейший аппарат, которых в России порядка 10 единиц. <...> Прибор с помощью искусственного интеллекта может определить, являются ли опасными даже самые незначительные пигментные пятна", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, к созданию Центра в Твери приступили в 2020 году по нацпроекту "Здравоохранение". Центр имени В. П. Аваева - одно из ведущих медучреждений в Тверской области, в нем действует клинико-диагностическая лаборатория, где проводится порядка 1 млн исследований в год, амбулаторно-поликлиническое отделение "Клиника женского здоровья", которая специализируется на раннем выявлении онкозаболеваний.

Национальный проект "Здравоохранение", который инициировал президент России Владимир Путин, предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.