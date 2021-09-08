{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Учреждениям общепита в Крыму разрешат работать до 01:00

Нововведения начнут действовать с 9 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Введенные из-за распространения коронавируса ограничения смягчат для заведений общественного питания в Крыму - они смогут работать до 01:00 с четверга, 9 сентября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в среду в эфире телеканала "Миллет".

На эту тему
Среди заболевших в РФ полностью привитых — меньше 2%. Главное о коронавирусе за 8 сентября
Среди заболевших в РФ полностью привитых — меньше 2%.

Действующие сейчас ограничения предписывают таким организациям закрываться не позднее 23:00.

"Проект указа сегодня на сайте [совета министров] Республики Крым висит. С завтрашнего дня мы учреждениям общепита режим до часа ночи продлеваем", - сказал Аксенов.

По данным Минздрава Крыма, всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились более 70 тыс. человек. Выздоровели свыше 61 тыс. человек, умерли более 2 тыс. пациентов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия COVID-19
Защита пособника нацистов Оберлендера просит отложить слушания о его депортации из Канады
Юристы заявили, что состояние здоровья 97-летнего Гельмута Оберлендера продолжает ухудшаться
Читать полностью