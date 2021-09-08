Учреждениям общепита в Крыму разрешат работать до 01:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Введенные из-за распространения коронавируса ограничения смягчат для заведений общественного питания в Крыму - они смогут работать до 01:00 с четверга, 9 сентября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в среду в эфире телеканала "Миллет".

Среди заболевших в РФ полностью привитых — меньше 2%. Главное о коронавирусе за 8 сентября

Действующие сейчас ограничения предписывают таким организациям закрываться не позднее 23:00.

"Проект указа сегодня на сайте [совета министров] Республики Крым висит. С завтрашнего дня мы учреждениям общепита режим до часа ночи продлеваем", - сказал Аксенов.

По данным Минздрава Крыма, всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились более 70 тыс. человек. Выздоровели свыше 61 тыс. человек, умерли более 2 тыс. пациентов.