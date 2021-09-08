Защита пособника нацистов Оберлендера просит отложить слушания о его депортации из Канады

ОТТАВА, 8 сентября. /ТАСС/. Адвокаты пособника нацистов Гельмута Оберлендера, которого в России обвиняют в причастности к убийству воспитанников детского дома в 1942 году, просят отложить слушания о его депортации из Канады. На слушаниях в Иммиграционном отделе Совета Канады в среду юристы указали, что состояние здоровья их 97-летнего клиента продолжает ухудшаться.

Адвокат Барбара Джекман, в частности, считает, что если Оберлендера все-таки решат депортировать, то "он будет вынужден доживать свои последние дни в аэропорту без паспорта и гражданства". В настоящее время оппоненты защиты настаивают на том, чтобы слушания продолжились. Ответственное лицо Иммиграционного отдела Совета Канады Карен Гринвуд будет принимать решение по делу Оберлендера, которого в суде представляют адвокаты. Слушания в онлайн-формате начались во вторник и должны завершиться 10 сентября.

Оберлендер родился 15 февраля 1924 года в селе Молочанск Запорожской области. После оккупации Украины немецкими войсками в 1941 году он был мобилизован немцами в качестве переводчика, служил в зондеркоманде СС-10 "а". После капитуляции Германии ему удалось скрыться и избежать уголовной ответственности, в то время как в 1940-х и 1960-х годах несколько его сослуживцев были задержаны и осуждены. В декабре 2019 года Верховным судом Канады в отношении Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт участия в зондеркоманде, было принято решение о лишении его канадского паспорта, выданного в 1960 году.

В настоящее время вопрос о возможной депортации Оберлендера рассматривается миграционными властями Канады, но при этом официальные лица не комментируют запросы относительно того, в какую страну его теоретически могут выслать. В Канаду Оберлендер попал в 1954 году, получив вид на жительство.

В начале февраля 2020 года Следственный комитет России в рамках дела об уничтожении фашистами воспитанников Ейского детского дома в 1942 году запросил у Канады материалы в отношении Оберлендера, который подозревается в причастности к данному преступлению. СК расследует уголовное дело по статье УК РФ "Геноцид". Оно было возбуждено по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, согласно которым члены зондеркоманды, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома.