Фестиваль "Таврида.АРТ" открылся "Реквиемом" Верди в память жертв блокады Ленинграда

СУДАК /Республика Крым/, 8 сентября. /ТАСС/. Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Государственная академическая хоровая капелла им. Юрлова и знаменитые солисты 8 сентября исполнили на русском языке "Реквием" Джузеппе Верди в память о жертвах блокады Ленинграда к 80-летию начала трагических событий. Концерт прошел в рамках фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму.

"Реквием, кто не знает, это заупокойная месса. Это очень неожиданное событие для нашего форума", - подчеркнул начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, представляя зрителям программу вечера.

В сопровождении видеоряда и кадров кинохроники "Реквием" исполнили худрук Башкирского государственного театра оперы и балета, бас Аскар Абдразаков, солистка Большого театра, меццо-сопрано Агунда Кулаева, солист "Новой оперы", тенор Алексей Татаринцев. Санкт-Петербург в концерте представила солистка Михайловского театра, сопрано Валентина Феденева. За дирижерский пульт встал Станислав Кочановский.

Важность исторической памяти

Новиков, обращаясь к нескольким сотням молодых людей, подчеркнул, что исполнение "Реквиема" на "Тавриде" "выполняет в том числе историческую просветительскую миссию", художественными средствами донося до слушателей масштаб трагедии Ленинграда и важность сохранения исторической памяти.

"Если не знать о том, что была секретная директива Гитлера, которая предписывала полностью стереть город с лица земли и не принимать никаких сдач, перебежчиков, гражданское население, если бы оно захотело сдаться в плен. <...> Если всего этого не знать, тогда возникают всякие дурацкие интерпретации, что, может быть, нужно было не сопротивляться, может, проще было бы покориться. Я просто не хочу повторять всю эту дичь. Это в чистом виде безграмотность и отсутствие исторической памяти", - пояснил Новиков на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля "Таврида. АРТ" и форума "Россия - страна возможностей".

Санкт-Петербург 8 сентября отмечает День памяти жертв блокады Ленинграда. Блокада длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года - и унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. В тяжелейших условиях голода и постоянных артобстрелов жители города продолжали работать и вносить посильный вклад в оборону города и страны: действовали предприятия, в том числе производившие военную технику и боеприпасы, формировались дивизии народного ополчения, работали научные и учебные заведения, учреждения культуры.

О фестивале

Фестиваль "Таврида.АРТ" проходит 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления. Хедлайнерами станут молодые деятели культуры и искусств, резиденты арт-кластера "Таврида". На фестивале выступят Манижа, Дима Билан, группа "Ночные снайперы", Сосо Павлиашвили, группа "Рондо" и многие другие.