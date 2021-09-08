Участники авторобега "Невский путь" провели крестный ход вокруг собора в Пскове

ТАСС, 8 сентября.​​​​​ Участники межрегионального духовно-патриотического автомотопробега "Невский путь" провели крестный ход с иконой благоверного князя Александра Невского вокруг Свято-Троицкого собора и приняли участие в молебне. Автопробег прибыл во Псков вечером в среду, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

"В пути автомотопробег сопровождает икона благоверного князя Александра Невского, специально написанная для пробега "Невский Путь". Участники провели крестный ход с иконой вокруг Свято-Троицкого собора и приняли участие в молебне", говорится в сообщении.

Столица региона стала седьмым городом маршрута марафона по местам боевой славы князя: Нижний Новгород - Городец - Владимир - Переславль-Залесский - Тверь - Торопец - Псков - Новгород Великий - Усть-Ижора - Санкт-Петербург. Во Пскове участники автопробега совершат крестный ход по территории Псковского Кремля и смогут поклониться святыням храма святого благоверного великого князя Александра Невского. Также состоится просветительская лекция о жизни и подвигах Александра Невского, после чего участники автопробега смогут продемонстрировать свое мастерство в воркауте.

Автопробег стартовал 5 сентября в Нижнем Новгороде от Александро-Невского кафедрального собора. После Пскова "Невский путь" отправится через Великий Новгород к Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. Всего участникам мероприятия на автомобилях и мотоциклах предстоит преодолеть дистанцию в 4 тыс. км. Главная цель автопробега - приобщение молодежи к историческому наследию, традициям и духовным ценностям Отечества на примере обращения к служению, исторической и духовной роли в жизни государства выдающегося правителя и полководца Древней Руси князя Александра Невского.