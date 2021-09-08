На создание социальной инфраструктуры в Димитровграде направят более 160 млн рублей

ДИМИТРОВГРАД /Ульяновская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Ульяновские власти направят на создание социальной инфраструктуры Димитровграда свыше 160 млн рублей за счет налоговых отчислений в бюджет региона научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) за 2019 и 2020 годы. Об этом в среду сообщил журналистам врио губернатора региона Алексей Русских.

"Вы знаете, что у нас подписано соглашение, по которому налоговые отчисления, которые поступают от НИИАРа, в первую очередь идут на развитие социальной инфраструктуры. В 2019-2020 годах поступило 160 млн рублей налога на прибыль. Эти средства будут направлены на строительство [инфраструктурных] сетей для земельного участка, который был передан из федеральной собственности в региональную - это 452 га", - сказал он.

Русских добавил, что деньги потратят на жилищное строительство и возведение объектов социальной сферы, в том числе школ, детских садов, спортивных и культурных учреждений, парков в Димитровграде. "Также мы сегодня рассмотрели вопрос о создании спортивного кластера - это и футбольная академия, это и новые помещения для тренировок боксеров, это и создание инфраструктуры для команды регби, и многое другое", - отметил врио губернатора.

8 сентября Димитровград с рабочей поездкой посетил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. По итогам подписали несколько соглашений о сотрудничестве госкорпорации и Ульяновской области в сфере создания современной социальной инфраструктуры вокруг проекта сооружения многоцелевого научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах и реализации инициатив по развитию в регионе под патронажем атомной отрасли спортивных направлений. Акцент сделают на развитии детско-юношеского спорта.