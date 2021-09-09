Вылеты семи авиарейсов из Петропавловска-Камчатского задержали по метеоусловиям

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Вылеты семи рейсов местных авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово) задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий на аэродромах прибытия, следует из данных онлайн-табло аэропорта Камчатки.

Задерживаются вылеты рейсов в Усть-Хайрюзово, Тигиль, Озерную, Усть-Камчатск, Никольское, Палану и Оссору.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.

Сейчас часть Камчатки находится в зоне влияния циклона. Атмосферный вихрь принес на север края дождь со снегом, понижение температуры и усиление ветра.