СМИ: смерть пациента в доме престарелых в ФРГ не связана с ревакцинацией от COVID-19

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Смерть одного из постояльцев дома престарелых в городе Оберхаузен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) не связана с ревакцинацией против коронавируса. Об этом в среду сообщила газета Rheinische Post .

"Человек, который, к сожалению, умер, страдал неизлечимой болезнью и до этого не был вакцинирован", - приводит издание слова представителей города.

Ранее сообщалось, что у девяти из 90 постояльцев дома престарелых в Оберхаузене наблюдались серьезные проблемы со здоровьем после ревакцинации от коронавируса - в основном сердечно-сосудистые заболевания, респираторные и неврологические расстройства. 1 сентября им была сделана повторная прививка препаратом, разработанным американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech.

Через три дня после проведения ревакцинации три человека попали в реанимацию, один из них умер, однако, как выяснилось впоследствии, по другой причине. Состояние двух других стабилизировалось, в настоящее время они переведены в обычную палату. При этом уточнялось, что оба пациента страдали перенесенными ранее заболеваниями. Связана ли их госпитализация с повторной вакцинацией, еще предстоит выяснить.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники социальных профессий. На сегодняшний день хотя бы одну дозу препарата получили 54,9 млн немцев (66% населения), полностью привиты порядка 51,2 млн человек (61,6%). Используются вакцины, разработанные американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американскими компаниями Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской фирмой AstraZeneca.