Троицкий мост стал экраном для блокадной хроники в День памяти жертв блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Разведенный Троицкий мост в центре Санкт-Петербурга стал экраном для демонстрации кадров блокадной хроники в рамках ночной акции, посвященной Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Литературно-музыкальная композиция "Ночь перед блокадой" была подготовлена Фондом социальных инициатив "Мирные люди" совместно с Пискаревским мемориалом, общественной организацией "Жители блокадного Ленинграда" при поддержке городской администрации.

Акция, организованная в ночь с 8 на 9 сентября, собрала зрителей на Марсовом поле перед Троицким мостом и транслировалась в интернете. На временной сцене артисты исполнили песни военных лет и композиции, посвященные подвигу Ленинграда, зачитали воспоминания людей, переживших блокаду, и привели факты о том, как жил город во время войны.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, и унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. В тяжелейших условиях голода и постоянных артобстрелов жители Ленинграда продолжали работать и вносить посильный вклад в оборону города и страны: действовали предприятия, в том числе производившие военную технику и боеприпасы, формировались дивизии народного ополчения, работали научные и учебные заведения, учреждения культуры.

Мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала блокады Ленинграда, прошли у мемориалов в Санкт-Петербурге и в соседних регионах. В Ленинградской области на территории музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" международная делегация высадила аллею из берез, которые станут живым напоминанием о тех, кто отдал жизнь, чтобы Ленинград выстоял. В Новгородской области в поселке Хвойная готовится к открытию мемориальный зал, посвященный истории воздушного моста с блокадным Ленинградом.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", в Санкт-Петербурге постоянно идет работа в рамках проекта "Герои, подарившие мир". Его участники помогают ветеранам по дому, сопровождают на мероприятия и записывают их воспоминания. Добровольцы проекта уже подготовили несколько видеозаписей воспоминаний и портретных фотографий. Истории жителей и защитников блокадного Ленинграда публикуются в социальных сетях, а портреты участников проекта с QR-кодами, которые отправят зрителей на сайт с опубликованными статьями, будут размещены на рекламных баннерах в метрополитене Санкт-Петербурга.