Около 5 тыс. дворов в Приморье нуждаются в благоустройстве

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Около 5 тыс. дворов в Приморье требуется благоустройство. При этом за последние несколько лет работы уже были проведены на более чем в 2 тыс. дворов, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства региона Елена Пархоменко.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что в 2022 году должна быть реализована большая часть программы благоустройства 1 тыс. дворов в регионах Дальневосточного федерального округа, на финансирование которой будет направлено 7 млрд рублей.

"По инвентаризации, которую проводили в 2018 году, у нас требуется благоустроить 7,5 тыс. дворов. Всего с 2017 года по всем проектам, которые реализовывались в регионе, в том числе по краевой программе "1 000 дворов" и федеральному проекту уже благоустроена 2 061 территория. Если будут выделены средства, у региона [в них] есть большая потребность", - сообщила собеседница агентства.

По данным правительства края, к концу 2021 года в 73 муниципалитетах планируется благоустроить 108 общественных территорий и 294 дворовых территории. Финансирование этих работ из всех источников превышает 1 млрд рублей. В 2017-2020 годах было благоустроено 445 общественных территорий и 11 парков в малых городах. Для благоустройства в 2022 году в ходе всероссийского онлайн-голосования по национальному проекту "Жилье и городская среда" жители края выбрали 24 объекта: 13 скверов, пять парков, пять площадей и один стадион.

Программа "1 000 дворов" была организована в 2018 году по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко, она рассчитана на пять лет. Также придомовые территории и общественные пространства в крае благоустраивают в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".