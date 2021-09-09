Восточный тунец впервые зашел в воды Дальневосточного морского заповедника

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Редкий для российских вод восточный тунец впервые зафиксирован в акватории Дальневосточного морского заповедника в Приморском крае, сообщает в четверг пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда", управляющего заповедником. Теплолюбивая рыба обнаружена в Приморье после аномально жаркого и сухого лета.

"Второй в мире по величине вид тунца впервые зафиксирован в Дальневосточном морском заповеднике. Редкий для вод России восточный тунец чаще встречается в теплых водах субтропиков и тропиков. Неожиданная находка была сделана во время дайвинга у острова Большой Пелис. Эти теплолюбивые рыбы одни из крупнейших на планете, в основном рождаются у берегов Филиппин и, словно неутомимые путешественники, доплывают до Калифорнии и Новой Зеландии", - говорится в сообщении.

Запечатлеть стаю редких рыб смог известный в Приморье подводный видеограф Дмитрий Рудась. По словам научного сотрудника Лаборатории ихтиологии Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН Александра Маркевича, в Дальневосточном морском заповеднике ранее этот вид тунца отмечен не был. Восточный тунец занесен в Международную красную книгу как "уязвимый вид".

"Стоит отметить, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мировой истории - за все время наблюдений. Более частые заходы в залив Петра Великого южных видов рыб также могут являться индикатором изменения климата", - уточняется в релизе.

Этим летом тихоокеанские тайфуны не повлияли существенно на погоду в Приморском крае, а температура воздуха на протяжении большей части июля в регионе превышала климатическую норму, несколько раз с рекордным показателем. При этом вторая половина лета во Владивостоке побила 40-летний рекорд по засухе.