На Байкальской природной территории от властей потребовали убрать 12 га нелегальных свалок

ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура в 2021 году через суд обязала муниципалитеты ликвидировать несанкционированные свалки общей площадью более 12 га на Байкальской природной территории. Об этом в четверг сообщила ТАСС старший помощник байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.

"В 2021 году по искам северо-байкальского, братского, ангарского, ольхонского и западно-байкальского межрайонных природоохранных прокуроров суды обязали администрации муниципальных образований ликвидировать несанкционированные свалки общей площадью более 12 га", - сказала собеседница агентства.

Например, в Забайкальском крае суд обязал убрать несанкционированную свалку площадью более 8 тыс. кв. м в природном парке "Ивано-Арахлейский". В Прибайкальском национальном парке по представлению прокуратуры ликвидировали две свалки.

В 2019 году на Байкальской природной территории (включает Байкал, прилегающие нацпарки и заповедники, а также прилегающую территорию шириной до 200 км на запад и северо-запад) насчитывалось 1 200 несанкционированных свалок. В 2018-2019 годах было ликвидировано более 200 на общей площади свыше 300 га. В 2020 году при вмешательстве прокуратуры ликвидировали 72 свалки. Сколько сейчас незаконных мест скопления мусора есть на берегах Байкала, в прокуратуре не уточнили, сообщив, что в ее функции не входит ведение такого реестра.

Как рассказала Рягузова, на Байкальской природной территории наметилась тенденция к созданию и развитию инфраструктуры для сбора и утилизации отходов. В частности, из бюджета Иркутской области в 2020 году выделили свыше 200 млн рублей на субсидии муниципалитетам для создания площадок под накопление мусора и установку контейнеров, а муниципальные администрации по требованию прокуратуры установили более 900 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

Проблема стоков

По словам Рягузовой, начала меняться и ситуация с модернизацией и строительством очистных сооружений. Сейчас на Байкальской природной территории насчитывается 98 очистных, из них 12 - в Центральной экологической зоне, то есть непосредственно на Байкале. При этом практически все сооружения не обеспечивают должное качество очистки стоков. В 2021 году по требованию прокуратуры власти всех трех байкальских регионов - Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края - заложили в своих бюджетах в общей сложности более 850 млн рублей на проектирование и строительство очистных.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1 642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. Байкал и его прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны. В 1996 году озеро признано объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 1999-го каждое второе воскресенье сентября отмечается День Байкала, в этом году он приходится на 12 сентября. Байкал - один из самых крупных объектов всемирного природного наследия, но несмотря на это, остро стоит проблема загрязнения его берегов и акватории, так как не хватает мощностей для сбора и утилизации мусора, качественной очистки сточных вод.