В Бурятии возобновил рост уровень воды в реке Селенга

УЛАН-УДЭ, 9 сентября. /ТАСС/. Уровень воды в реке Селенга на территории города Улан-Удэ возобновил рост, подтопленными в регионе остаются несколько сотен подворий и домов. Об этом сообщили в четверг в Бурятском гидрометеоцентре.

"На Селенге в районе Улан-Удэ уровень воды 239 см. В начале недели наблюдался спад, но за последние сутки рост на 2 см, в предыдущие сутки - также был рост на 2 см. На утро 9 сентября слой выхода воды на пойму составляет 9 см", - сообщили синоптики. Вода выходит на пойму при уровне Селенги в 230 см.

В начале сентября большая вода пришла в Бурятию по Селенге, являющейся главным притоком озера Байкал, с территории Монголии. Подтопления начались в Кяхтинском районе, на юге региона. Затем паводок начался в населенных пунктах районов, расположенных вдоль русла реки, а также в Улан-Удэ.

Подтопленными в районах Бурятии и в левобережной части Улан-Удэ остаются несколько сотен подворий, домов, вода пока не уходит с поймы. Местные власти помогают пострадавшим, из чьих домов вода ушла, просушивать строения, подвалы. Правительством республики выделено 270 млн рублей для оказания помощи пострадавшим от паводка и на мероприятия по ликвидации последствий подтоплений, в том числе ремонт поврежденных дорог и мостов. Также людям, потерявшим урожай из-за паводка, начали выдавать "борщевые" наборы: по 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови и 18 кг свеклы на человека. Объемы определены в соответствии с рекомендациями по рациональным нормам потребления продуктов Минздрава России, пояснили в Минсельхозе региона. Из резервного фонда правительства Бурятии на формирование таких наборов направлено 3,6 млн рублей. Также власти выделят средства тем, кто потерял при паводке дрова, у кого затопило сенокосные угодья. Компенсации в размере от 10 тыс. рублей до 100 тыс. рублей люди получают в зависимости от ущерба.

В республике действует режим ЧС.