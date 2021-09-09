Эксперты: открытие Владивостока для электронных виз пока не вернет азиатских туристов

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Решение о включении аэропорта Владивостока в список разрешенных пунктов пропуска для въезда по электронной визе пока не сможет обеспечить возвращение в регион туристов из Республики Корея и Китая, которые до пандемии составляли большую часть иностранного турпотока, что объясняется действующими в этих странах ограничениями. Об этом ТАСС рассказали эксперты и участники туристического рынка.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 6 сентября подписал распоряжение, которое расширяет перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе. В новый список вошел аэропорт Владивостока. Въездной туризм является одной и ведущих отраслей в экономике Приморского края. По данным правительства, в 2019 году Приморье посетили более 940 тыс. иностранцев, 456 тыс. из них - граждане Китая, 307 тыс. - Республики Корея.

Карантин в Китае и Южной Корее

Само по себе внесение аэропорта Владивостока в список допущенных к приему туристов по электронной визе - это хорошая новость, считает руководитель Агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков. Однако, подчеркнул он, сама эта мера не приведет к сиюминутному восстановлению туристического потока на уровне 2019 года.

"Хочу напомнить, что граждане Республики Корея к нам прибывают без визы с 2016 года. Южная Корея в период пандемии ограничила действие безвизового режима, Россия не стала ограничивать, и теоретически граждане этой страны могут приезжать в Приморье как и раньше. Но здесь есть другие обстоятельства, которые ограничивают поток граждан Республики Корея в Приморье", - сказал Старичков.

В числе таких обстоятельств он назвал необходимость для туристов при возвращении на родину пройти двухнедельный карантин, для многих он будет платный - около $1,5-2 тыс. Таким образом, для корейских туристов нет смысла приезжать во Владивосток на несколько дней, чтобы потом две недели находиться на карантине.

"Второе - сейчас очень мало авиарейсов связывает наши страны. Если раньше авиарейсов из Владивостока в Сеул и обратно было до 10 в день, то сейчас их всего несколько в неделю. Эти обстоятельства пока сдерживают массовый поток корейцев. Но в будущем, когда указанные ограничения будут сняты, мы будем рады гостям из Республики Корея и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметил собеседник агентства.

Аналогичная ситуация и с Китаем. Как объяснил ТАСС генеральной директор агентства международного туризма "Катюша" Дмитрий Павлов, вернувшиеся домой из любой страны граждане КНР обязаны проходить жесткий карантин.

"С пассажирами, прибывающими из-за границы, включая даже транзитных пассажиров и пассажиров из Гонконга и Тайваня, обращаются одинаково. Независимо от места назначения им предписано строго соблюдать 14-дневный карантин и дополнительно неделю медицинского наблюдения. Также они обязаны сдавать текст на коронавирус на 14-й и 21-й дни по прибытии. Расходы на питание и проживание в это время граждане также несут самостоятельно", - рассказал Павлов, отметив, что китайцы сейчас и сами опасаются выезжать в Россию из-за статистики ежедневно зараженных.

Подготовка Владивостока к внедрению электронных виз

Несмотря на эти препятствия, новость об открытии возможности въезда во Владивосток по электронной визе стала долгожданной для местных предпринимателей, считает мэр города Константин Шестаков. По его словам, которые приводит пресс-служба администрации Владивостока, партнеры из Республики Корея и Японии информируют о большом отложенном спросе на путешествия во Владивосток.

"Дать точный прогноз по увеличению туристического потока во Владивосток сложно. Но мы точно понимаем, что после снятия ограничений и открытия границ, он будет стремительным. Мы - ближайшая, любопытная и вкусная Европа для наших гостей. В первую очередь это касается гостей из Южной Кореи, Китая и Японии", - цитирует Шестакова пресс-служба.

Администрация города продолжает работу над созданием комфортной инфраструктуры города. Производится благоустройство общественных пространств, пляжей и работа над развитием системы общественного транспорта. В дальнейшем власти планируют приступить к обустройству исторической части города.

"Во-вторых, мы работаем над вопросами безопасности. Иностранные гости должны понимать, что у нас соблюдаются все санитарные требования, введенные в связи с коронавирусной инфекцией", - заявил мэр.