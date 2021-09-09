Эксперты назвали самый эффективный способ привлечения сотрудников в компании

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Порядка 41% опрошенных представителей российских компаний считают самыми эффективным способом привлечения новых сотрудников повышение зарплат. Вторым по эффективности является расширение соцпакета, следует из результатов опроса исследовательского центра Работа.ру.

"Самым эффективным способом привлечения новых сотрудников 41% опрошенных представителей российский компаний считают повышение зарплатных предложений. Для 30% работодателей лучших способ выделиться среди конкурентов - расширение соцпакета для будущих сотрудников. Еще 17% респондентов отметили, что для привлечения кандидатов важно выстраивать бренд работодателя на рынке труда, а 12% предлагают бесплатное обучение сотрудников", - говорится в исследовании.

Отмечается, что 28% российских компаний уже реализуют активности для поддержки собственного HR-бренда, а 42% опрошенных работодателей указали, что в их компании пока разрабатывается стратегия для построения бренда работодателя.

Среди лучших способов мотивации сотрудников 64% работодателей выделили регулярные выплаты премий, 58% представителей бизнеса отметили, что для мотивации персонала необходимо регулярно повышать зарплаты. А 43% респондентов указали на важность возможности работать дистанционно.

Больше четверти (27%) работодателей отметили, что мотивировать сотрудников помогают регулярные тимбилдинги. Четверть респондентов указали на значимость оплаты ДМС, а каждый пятый (22%) - на важность проведения корпоративного обучения. Еще 10% опрошенных рассказали, что мотивировать сотрудников можно с помощью оплаты питания, а 3% отметили оплату спортивных занятий для сотрудников.

Опрос проводился в сентябре 2021 года среди 1 000 представителей российских компаний во всех регионах РФ.