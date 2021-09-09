Дальневосточный карбоновый полигон может показать первые результаты к концу 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный морской карбоновый полигон, который должен объединить все дальневосточные моря и Восточную Арктику, может продемонстрировать первые комплексные результаты уже к концу 2022 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Кирилл Винников.

Карбоновые полигоны - это территории, на которых с участием университетов и научных организаций проводятся исследования климатически активных газов. Они включают разработку и адаптацию технологий измерения надземной и подземной фитомассы, агрохимические исследования почв, измерение эмиссии и поглощения парниковых газов экосистемами, активное использование технологий дистанционного зондирования с помощью космических и беспилотных платформ, разработку и адаптацию математических моделей по расчету углеродного баланса экосистем на эталонных участках.

"Во время Восточного экономического форума мы подписали соглашение о создании консорциума организаций, куда входят и институты Дальневосточного отделения Российской академии наук, и Дальневосточный федеральный университет, и Сахалинский государственный университет, и московский Институт глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля. В рамках этих организаций мы думаем, что соберем полный спектр компетенций, чтобы запустить Дальневосточный морской карбоновый полигон. Он будет очень сильно отличаться от всех остальных карбоновых полигонов, которые были предложены в рамках программы. Думаю, через год сможем предоставить первые данные о том, как суммарно этот полигон работает", - сообщил собеседник.

Он отметил, что проект должен стать первым в России морским полигоном. Углекислый газ, рассказал Винников, поглощается не только наземными растениями, но и морскими, например, фитопланктоном. Фактически, Мировой океан является большим резервуаром для углерода, в нем его содержание выше, чем в атмосфере, более чем в 100 раз. "Но проблема в том, что мониторить его баланс гораздо сложнее, там все подвижно, трехмерно и очень сложно контролируется", - отметил собеседник агентства.

О комплексных исследованиях в динамике

Уникальность Дальневосточного карбонового полигона будет заключаться еще и в том, что он станет распределенным и позволит изучать процессы в динамике, пояснил Винников. "Основная идея, к которой мы пришли, - мы не хотим делать точечные замеры, мы изучаем перенос активных газов в динамике, то, как они изменяются в течение года, в разных регионах. Поэтому мы бы хотели охватить весь Дальний Восток, все дальневосточные моря и Восточную Арктику", - рассказал он.

Планируется, что измерения будут проводиться ежегодно в одних и тех же морских акваториях, и позволят наблюдать за тем, сколько углекислого газа поглощается, например микрофлорой. Также проект включает работу по созданию прибрежных акваферм, которые позволят измерить объем поглощения углекислого газа, например за счет выращивания моллюсков и сохранения углерода в их известковых раковинах.

"Зная, сколько моллюсков у нас выращивается, мы можем создать модель по учету оседания углекислого газа на акваферме. Если весь этот комплекс запустить, то, имея научное подтверждение объемов оседаемого углекислого газа, мы можем выпустить акции, подтверждающие этот объем. Компании, которые занимаются каким-то производством с последующим выбросом активных газов в атмосферу, могут купить эти акции и избавиться от уплаты определенного размера экологического налога", - рассказал Винников.

Он отметил, что мониторинговые исследования Дальневосточного отделения Российской академии наук в области поглощения углекислого газа морскими экосистемами ежегодно проводятся уже 45-50 лет, и модели на основе этих данных можно начать строить в ближайшее время. Сейчас специалистам предстоит объединить в единую систему эту информацию, а также данные исследований в прибрежных территориях, морских фермах и другие показатели.

О карбоновых полигонах

В конце августа состоялось открытие первого в России карбонового полигона по программе Минобрнауки России. Оператор полигона - Тюменский государственный университет (ТюмГУ), участие в исследованиях на карбоновой станции примут ученые из Института экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН и Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН. Всего в настоящее время выбраны семь регионов, которые стали пилотными участниками проекта.

Ожидается, что до конца этого года карбоновые полигоны начнут работу в Чеченской Республике, Краснодарском крае, Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской областях. Также участниками проекта стали Республика Татарстан и Московская область, где тоже идут активные работы по созданию участков и разработке программ проведения исследований.