В Хабаровском крае три населенных пункта освободились от воды с прохождением паводка

ХАБАРОВСК, 9 сентября. /ТАСС/. Гребень паводка на Амуре смещается в Ульчском районе Хабаровского края и выше по течению отмечается понижение уровня воды. От воды освободились три населенных пункта, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В Хабаровском крае три населенных пункта вышли из зоны паводка. По состоянию на утро 9 сентября 2021 года, на территории Хабаровского края под влиянием амурского паводка находятся 64 населенных пункта в семи муниципальных образованиях. Всего на сегодня подтоплено 16 жилых домов, 260 приусадебных участков, 1 777 дачных участков, 489 земельных участков и 89 участков дорог", - говорится в распространенном релизе.

В Хабаровске от воды освободился единственный ранее подтопленный жилой дом. Также вода сошла с пяти дворов, подтоплены еще 15. Подтопленных дорог в городской черте больше нет. Речные перевозки на дачные участки на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный у Хабаровска, где подтоплено множество дач, пока не возобновлены, они начнутся после снижения воды до 5 м. Сейчас у Хабаровска отмечается уровень в 517 см при отметках неблагоприятного явления 450 см, опасного 600 см.

В Хабаровском районе от воды освободились 27 жилых домов в поселениях Корсаково-1, Корсаково-2, Новотроицкое. Подтопленных территорий больше нет в населенных пунктах Вятское, Бычиха и Новотроицкое.

В Нанайском районе в связи с постепенным снижением уровня Амура продолжают освобождаться ранее подтопленные территории. За прошедшие сутки вода сошла с двух земельных участков в селе Дада. В селе Славянка из-за схода воды завершена работа лодочной переправы, транспортное сообщение там восстановлено. В тех местах, где вода уже сошла, спасатели помогают людям очищать территории от наносного мусора, земли, песка.

Подтопления дач, дворов, полей и пастбищ, дорог, некоторых жилых домов сохраняются в Комсомольском районе, Амурском и Ульчском районах, в Комсомольске-на-Амуре.

Хабаровский край переживает четвертую волну паводка на Амуре за этот год, предыдущие прошли без особых последствий. По прогнозам гидрологов, гребень дождевого паводка к 15 сентября должен выйти в Амурский лиман в северной части Татарского пролива.