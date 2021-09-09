Классы в 19 школах Алтайского края ушли на карантин из-за коронавируса

ТАСС, 9 сентября. Более 25 классов в 19 школах Алтайского края ушли на карантин с начала нового учебного года из-за обнаружения у учеников коронавирусной инфекции. Об этом сообщила журналистам в четверг замминистра образования региона Лариса Терновая.

"Частично закрыты 27 классов в 19 школах. Почему это происходит: один ребенок заболевает, класс уходит на карантин, но вместе образовательный процесс у данного класса не останавливается, дети уходят на дистанционное обучение", - сказала она.

Замминистра добавила, что дистанционное обучение на 14 дней в образовательной организации региона может вводиться в случае, если в школе заболело более 20% педагогов. Дополнительные каникулы для детей, по ее словам, могут быть объявлены, если в школе заболели более 30% учителей.

"Что касается ОРВИ, сезонный подъем заболеваемости у нас наблюдается, как и в любом учреждении", - сказала Терновая, уточнив, что в случае роста заболеваемости ОРВИ для школ действуют такие же правила, как и при COVID-19.