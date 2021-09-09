{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Классы в 19 школах Алтайского края ушли на карантин из-за коронавируса

Всего частично закрыты 27 классов

ТАСС, 9 сентября. Более 25 классов в 19 школах Алтайского края ушли на карантин с начала нового учебного года из-за обнаружения у учеников коронавирусной инфекции. Об этом сообщила журналистам в четверг замминистра образования региона Лариса Терновая.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Частично закрыты 27 классов в 19 школах. Почему это происходит: один ребенок заболевает, класс уходит на карантин, но вместе образовательный процесс у данного класса не останавливается, дети уходят на дистанционное обучение", - сказала она.

Замминистра добавила, что дистанционное обучение на 14 дней в образовательной организации региона может вводиться в случае, если в школе заболело более 20% педагогов. Дополнительные каникулы для детей, по ее словам, могут быть объявлены, если в школе заболели более 30% учителей.

"Что касается ОРВИ, сезонный подъем заболеваемости у нас наблюдается, как и в любом учреждении", - сказала Терновая, уточнив, что в случае роста заболеваемости ОРВИ для школ действуют такие же правила, как и при COVID-19.

Теги
РоссияАлтайский крайПандемия COVID-19
В горах Сочи откроют новую трассу и установят дополнительный подъемник в зимнем сезоне
Новая трасса увеличит зону катания на курорте "Роза Хутор" на 2,6 км
Читать полностью