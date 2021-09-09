На юге России с 9 сентября прогнозируется потепление

ТАСС, 9 сентября. Долгожданное потепление придет в регионы юга России с четверга благодаря поступлению теплых арктических воздушных масс, воздух прогреется до 25-28 градусов, однако в выходные дни пройдут дожди. Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Существенное похолодание на юге России, вызванное активным североатлантическим циклоном, началось 1 сентября. Температура воздуха в регионах была до четырех градусов ниже климатической нормы, особенно в Ростовской области, северных районах Астраханской. В ночь на среду первые заморозки были зафиксированы на северо-востоке Ростовской области (минус 0,7 градуса), к нулю приближались столбики термометров и на территории Волгоградской области.

"В четверг юг России уйдет из зоны отрицательных аномалий температуры, поскольку заток арктического воздуха, который привел к такому понижению температуры, уже прекратился. В южные регионы начнут поступать более теплые арктические массы, сначала атлантического происхождения, затем в выходные к ним присоединится и теплый средиземноморский воздух. Повышение температуры воздуха будет сопровождаться затеканием дождевой облачности, поэтому в выходные дни без дождей все-таки не обойдется", - сказала Волосюк.

Температура воздуха на юге России на 2-3 градуса превысит средние многолетние значения. В Волгоградской области прогнозируют сухую погоду, воздух прогреется до 20-25 градусов, в Ростовской области - до 23-28 градусов. На Кубани и в Крыму до выходных будет солнечно и сухо, до 25-28 градусов. В выходные дни на Краснодарский край обрушатся ливневые дожди, местами с грозами, испортится погода в субботу и воскресенье на черноморских курортах.

"Вода в море уже остыла: 24-25 градусов - в районе Сочи, до 20 градусов - на участке Анапа - Новороссийск, Анапа - Геленджик. В районе Туапсе - 22-24 градуса, в Азовском море - до 20 градусов, в районе Керченского пролива, Феодосии - около 20 градусов, в районе Евпатории - 21, Ялты - 23 градуса", - уточнила Волосюк.

На Северном Кавказе дожди будут носить локальный характер, добавила она.