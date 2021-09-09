Исследование: почти 20% россиян начинают поиск работы ближе к осени

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин (19%) начинает поиск работы ближе к осени. При этом 39% целенаправленно ждут окончания сезона отпусков, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Зарплата.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Девятнадцать процентов россиян предпочитают начинать поиск работы ближе к осени. При этом 39% целенаправленно ждут окончания сезона отпусков, 24% не хотят работать в теплое время, 17% не верят, что найдут достойную работу летом, а 15% постоянно мониторят рынок, но не находят интересных предложений", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что из тех, кто все же начал поиск работы в течение летних месяцев, 21% признались, что ответов от работодателей практически не было, и трудоустроиться удалось лишь ближе к сентябрю.

По данным исследования, чаще всего к осени увеличивается активность соискателей в сфере услуг, медицины, образования, экономики и права, торговли, безопасности.

Опрос сервиса был проведен 23-28 августа текущего года во всех регионах РФ. В нем приняли участие 2 098 человек в возрасте от 18 до 55 лет.