В горах Сочи откроют новую трассу и установят дополнительный подъемник в зимнем сезоне

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи откроет новую трассу и запустит дополнительный подъемник в зимнем сезоне. Это позволит увеличить зону катания на 2,6 км на самом популярном Южном склоне, сообщил ТАСС заместитель генерального директора по эксплуатации курорта Сергей Чернов.

"Новая комфортная трасса среднего уровня сложности пройдет по локальному хребту на высоте более 1 970 м над уровнем моря. Ее также отличают прекрасные видовые характеристики", - сказал собеседник агентства.

За счет новой трассы курорт расширит зону катания на 2,6 км. Расширение произойдет на участке от пересечения трасс Явор-2 и Примула с трассой Азалия. Также на курорте установят еще один подъемник, это будет ленточный конвейер с галереей, его также запустят в предстоящем зимнем сезоне. Его протяженность составит 150 погонных метров.

Для удобства катающихся в районе верхней станции нового подъемника на Южном склоне установят еще одну вышку сотовой связи, на ней разместят оборудование четыре оператора, что повысит уровень безопасности на курорте.

По словам Чернова, на "Роза Хутор" также появится новый пересадочный хаб между канатными дорогами "Волчья скала", "Кавказский экспресс" и "Заповедный лес". На этом участке за счет демонтажа тоннеля появилась большая открытая площадка, что сделает это транспортное соединение более удобным.

"Курорт продолжает совершенствовать инфраструктуру для катания, расширяя некоторые трассы, что обеспечит дополнительную безопасность для райдеров. В новом сезоне более удобными для катания станут трассы Тритон, Горизонт, Явор", - отметил Чернов.

О курорте

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами. Гостям предлагают более 100 км пеших троп и более 10 разнообразных маршрутов.