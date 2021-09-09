Международный изоляционный эксперимент SIRIUS-2021 начнется в Москве 4 ноября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Имитирующий полет на Луну международный эксперимент SIRIUS-21, в ходе которого шестеро добровольцев проведут в изоляции 240 суток, стартует в Москве на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН 4 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе института.

"Планируемая дата начала изоляционного эксперименты SIRIUS - 4 ноября. За несколько дней до старта будет утвержден окончательный состав экипажа", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время отобраны 12 испытателей-добровольцев для участия в эксперименте по моделированию полета на Луну. Среди россиян - инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко, инженер Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Прокопьев (брат космонавта Сергея Прокопьева), бортпроводник авиакомпании Nordwind Екатерина Карякина, технический директор коммерческой компании "Аргентариум" Алексей Федоров, врач-травматолог Вера Бахтерева.

Среди иностранных участников отобраны бакалавр русского языка из США Уильям Браун, представитель Командования космических систем США Эшли Ковальски, предприниматель из США Брайан Эвартс и профессор биологии Татьяна Делани, а также космонавты-испытатели из ОАЭ Абдалла Альхаммади и Салех Омар Аль Амери.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека НАСА (Human Research Program) при участии космических агентств России, Германии и Канады, а также специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран.

В ходе SIRIUS-2021 экипажу из шести добровольцев предстоит быть отрезанными от мира в течение восьми месяцев. Экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи. С близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту. За время изоляции будет смоделирована реальная лунная экспедиция: перелет к Луне, орбитальный облет для поиска места посадки, посадка и выход на поверхность, а также возвращение на Землю.