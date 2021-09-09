Глава Карелии полагает возможным включение Муезерского района в состав Арктической зоны РФ

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Карелии прорабатывают вопрос о включении Муезерского района республики в Арктическую зону РФ. Об этом ТАСС сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

"Пока у нас разговоры идут о Муезерском районе, потому что он находится на одной широте с Сегежей. Там есть возможности, но это сложный вопрос", - сказал Парфенчиков, отметив, что соответствующая работа сейчас ведется.

Сейчас около 40% территории Карелии относится к российской Арктике. Это пять муниципальных районов (Беломорский, Кемский, Лоухский, Калевальский и Сегежский), а также Костомукшский городской округ. Расширение этого списка, по словам главы региона, возможно только с учетом компетентного мнения ученых.

Ранее в региональных СМИ профессор Петрозаводского госуниверситета Мария Питухина заявила, что сейчас существуют основания для включения в Арктическую зону РФ (АЗ РФ) еще двух муниципальных районов Карелии - Медвежьегорского и Муезерского, так как оба находятся на широте самой южной точки Российской Арктики - села Хатырка Чукотского АО. Она также рассказала, что в ПетрГУ поступило обращение от Минвостокразвития о подготовке обоснования по включению в АЗ РФ Петрозаводска.

"Если ученые сформулируют дополнительные причины, почему Петрозаводск - это Арктическая зона, с точки зрения природно-климатических условий, мы, конечно, с этим согласимся. <…> Петрозаводск больше находится под влиянием Балтийских воздушных масс, чем Арктических. С другой стороны, водораздел между ними проходит по верхнему Олонцу. Но должна быть большая совокупность условий, которая так или иначе дает возможность сделать эти выводы", - прокомментировал глава республики.

В Арктической зоне России Карелия представлена тремя приморскими территориями - Беломорским, Кемским и Лоухским районами, а также после расширения зоны в 2020 году в нее вошли Калевальский, Сегежский районы и город Костомукша. Объем заявленный инвестиций в проекты на севере региона, по последним данным, составляют около 95 млрд рублей.