Прощание с главой МЧС пройдет в Москве 10 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Прощание с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым пройдет в пятницу в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Прощание пройдет в здании МЧС на улице Ватутина 10 сентября, похоронят министра в тот же день в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства.

Со вчерашнего вечера к зданию МЧС в Москве, как и к подразделениям министерства в регионах, люди несут цветы.

Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Зиничеву было 55 лет. Он родился в Ленинграде 18 августа 1966 года. С 1987 года служил в органах государственной безопасности, с 1991 года занимал различные должности в органах госохраны, в том числе в службе безопасности президента. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ России. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС России.