В ОДКБ считают, что необходимо быть готовым к любому развитию ситуации в Афганистане

БАЛЫКЧИ /Киргизия/, 9 сентября. /ТАСС/. Страны ОДКБ должны быть готовы к любому варианту развития событий в Афганистане. Об этом заявил в четверг в Иссык-Кульской области Киргизии после завершения учений Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ "Рубеж - 2021" начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"ОДКБ должна быть готова к любому развитию ситуации", - сказал Сидоров, который недавно побывал в районе таджикско-афганской границы. "С учетом этого и проводились нынешние учения", - отметил он.

По его словам, учения "Рубеж-2021" в Киргизии станут началом ряда мероприятий а рамках организации. "Эти учения дадут старт целому ряду мероприятий в рамках ОДКБ. Это и предстоящие учения в Таджикистане, и в России", - сказал он.

В ходе учений "Рубеж-2021" военные подразделения отрабатывают навыки ведения боевых действий при уничтожении незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию одного из условных государств ОДКБ.

Группировка Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского направления ОДКБ насчитывает около 5 тыс. человек.