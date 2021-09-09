В Новосибирской области с 2022 по 2028 годы на соцподдержку направят около 255 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Порядка 255 млрд рублей направят на социальную поддержку населения Новосибирской области с 2022 по 2028 годы. Средства выделят на создание доступной среды, помощь семьям с детьми и пенсионерам, сообщила в четверг на комитете заксобрания области первый заместитель министра труда и социального развития региона Елена Бахарева.

"Общий объем финансирования госпрограммы на весь период реализации - а это 2022-2028 годы - запланирован в размере 255 млрд рублей, в том числе из средств федерального бюджета 106 млрд рублей", - сказала она.

Средства будут направлены на финансовую поддержку ветеранов труда, семей при рождении детей, на работу органов опеки и обеспечение прав детей-сирот, в том числе на получение жилья, равного доступа населения к реабилитационным услугам.

Как добавил председатель комитета заксобрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин, более 1 млн человек ежегодно получают адресную поддержку в Новосибирской области. В 2022-2023 годах предусмотрено увеличение финансирования этого направления, которое зафиксировано на уровне 10 млрд рублей.