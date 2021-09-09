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Пандемия COVID-19

Times: британских медиков обяжут прививаться от коронавируса на законодательном уровне

По данным газеты, отказавшихся от прививки работников могут перевести в другое место или уволить

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Британские медицинские работники будут обязаны на законодательном уровне сделать прививку от нового коронавируса, чтобы сократить передачу вируса в лечебных учреждениях. Об этом в четверг сообщила газета Times.

Речь идет о 1,2 млн сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS), которые работают в непосредственном контакте с пациентами и для которых вакцинация станет условием трудоустройства. В случае отказа медработник может быть переведен на другую работу и рискует быть уволенным.

Согласно официальным данным, 8% сотрудников NHS или почти 117 тыс. человек все еще не сделали первую прививку, в то время как в Лондоне их доля составляет 14%.

Соединенное Королевство является одним из мировых лидеров в сфере осуществления массовой вакцинации населения от коронавируса. Согласно последним данным, первую прививку получили почти 90% граждан страны, которым больше 16 лет (свыше 48 млн человек). Полностью вакцинированы 80,3%.

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ВеликобританияПандемия COVID-19
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