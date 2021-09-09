Массовый рейд по проверке газового оборудования пройдет на Урале после взрыва в квартире

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Специалисты МЧС совместно с представителями "Екатеринбурггаза" проведут профилактический рейд по проверке газового оборудования в многоквартирных домах Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области в четверг.

В Екатеринбурге 8 сентября в девятиэтажном панельном доме 1990 года постройки произошел взрыв газа. В результате инцидента пострадал мужчина. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с ожогами различной степени тяжести. Прокуратура и Следственный комитет Свердловской области организовали проверки по факту произошедшего.

"Инспекторы Госпожнадзора совместно с представителями АО "Екатеринбурггаз" проведут профилактический рейд по проверке состояния газового оборудования в многоквартирных жилых домах", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в ходе рейда специалисты обследуют состояние газового оборудования и вентиляционных каналов в домах. Кроме того, они расскажут жителям, как избежать пожара, что делать при обнаружении запаха гари и возгораний.