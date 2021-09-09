Хуснуллин заявил, что в России намерены отремонтировать порядка 3 тыс. школ за два года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минимум 3 тыс. школ за два года отремонтируют на территории Российской Федерации за два года. Об этом сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"3 тыс. школ - минимальный объем задач, который перед нами стоит, которые за два года мы должны отремонтировать", - сказал Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию на тему реализации проекта капитального ремонта школ и программе инфраструктурно-бюджетных кредитов.

Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент РФ Владимир Путин поручил на съезде "Единой России" 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе партии. В ходе заседания президиума Госсовета президент сообщил, что по предложению руководителя образовательного центра "Сириус" Елены Шмелевой программу капремонта школ решено сделать комплексной. В нее войдет не только ремонт зданий и помещений, но и их внутреннее оснащение и обеспечение современным оборудованием. В конце июля "Единая Россия" передала руководству Минпросвещения реестр из 7 200 школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ - от проекта до приемки в регионах будут отслеживать рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с министерством и родительским сообществом.